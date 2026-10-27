«È schiattato? C...o me ne frega». Fakir, i dialoghi shock

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Sono passati tredici minuti dalle 12 quando il 19 luglio scorso due agenti della polizia chiamano la propria centrale operativa: «Mi fate avvicinare un’ambulanza? Siamo in Panzini angolo Svevo, nel giardino, uomo di 50 anni, ha dei tagli sulle braccia, è molto agitato». Tre minuti dopo i poliziotti ricompongono il numero della centrale: «E ti aggiorno, è molto agitato e non si riesce nemmeno ad avvicinare, quindi se mi fai avvicinare anche l’automedica». La risposta è questa: «C’è da attendere i