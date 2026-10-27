«È schiattato? C...o me ne frega». Fakir, i dialoghi shock

Gli esiti dell’autopsia sul 42enne morto a Bologna dopo l’intervento della polizia. Le evidenze emerse dalla perizia. Caso Siher, attesa per la convalida del fermo
Sono passati tredici minuti dalle 12 quando il 19 luglio scorso due agenti della polizia chiamano la propria centrale operativa: «Mi fate avvicinare un’ambulanza? Siamo in Panzini angolo Svevo, nel giardino, uomo di 50 anni, ha dei tagli sulle braccia, è molto agitato». Tre minuti dopo i poliziotti ricompongono il numero della centrale: «E ti aggiorno, è molto agitato e non si riesce nemmeno ad avvicinare, quindi se mi fai avvicinare anche l’automedica». La risposta è questa: «C’è da attendere i