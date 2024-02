Nella notte le squadre di soccorso hanno estratto il corpo della quarta vittima travolta dal crollo di una trave, nel cantiere di via Mariti in cui si sta realizzando un nuovo supermercato Esselunga. Si sta lavorando per recuperare la salma del quinto operaio ucciso

Sono cinque gli operai morti nel crollo avvenuto nel cantiere di Esselunga ieri a Firenze. Nel corso della notte è stato recuperato il corpo della quarta vittima. Era già stato individuato tra le vittime nel tardo pomeriggio di ieri tra le macerie del cantiere in via Mariti. In mattinata invece, il presidente della regione, Eugenio Giani, ha detto: «Ormai possiamo dire che sono cinque i morti» del crollo nel cantiere di via Mariti. «Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma».

Il crollo, in cui sono stati coinvolti otto operai, è stato causato dal cedimento di una trave che ha provocato il collasso a catena dei solai. Da ieri mattina sono in corso le operazioni di ricerca e scavo dei vigili del fuoco, attivi in cinquanta. Ci sono anche tre feriti.

Le operazioni per trovare l’ultima vittima sono state però rese difficili «dalle macerie enormi, travi enormi in cemento», ha dichiarato Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco. «Stiamo utilizzando delle gru per poterle spostare, mettere in sicurezza l’area e fare dei varchi per proseguire con le ricerche», ha precisato. Sul luogo sono presenti anche la polizia, la municipale e unità dei carabinieri.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha proclamato per sabato il lutto cittadino, con un minuto di silenzio alle 15. Il sindaco sarà a piazza della Signoria.

La ditta appaltatrice

L’azienda attiva nella costruzione del nuovo supermercato è la stessa ditta appaltatrice coinvolta in un altro incidente avvenuto nel cantiere per la realizzazione di un’Esselunga a Genova, nella zona di San Benigno, il 10 febbraio 2023. Tre operai erano rimasti feriti per il cedimento di una rampa del parcheggio. Si tratta della Villata spa, un’immobiliare partecipata al 100 per cento da Esselunga, e Aep, attività edilizie pavesi.

