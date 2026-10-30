La presidente del Consiglio e il ministro della Difesa hanno deposto un fascio di rose Villaggio allestito al Circo Massimo. Tajani sente l’ufficiale pilota del velivolo militare caduto della missione Eufor Althea

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto un fascio di rose al Villaggio della Difesa, allestito al Circo Massimo a Roma, in omaggio ai quattro militari morti giovedì 29 ottobre in Bosnia Erzegovina in un tragico incidente.

A bordo dell’elicottero che è precipitato a terra nel distretto di Brčko c’erano 15 militari della missione Eufor Althea. Nello schianto sono morti quattro cittadini italiani: due miliari dell’esercito, i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi, e due della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci. Undici le persone ferite nell’incidente.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha fatto sapere la Farnesina, è in contatto con l’ambasciatrice italiana a Sarajevo Sarah Castellani, che questa mattina si è recata in ospedale per accertarsi delle condizioni degli undici sopravvissuti all’incidente. L’ambasciatrice ha poi favorito un contatto telefonico con il maggiore Gabriele Nori, l’ufficiale pilota al comando del velivolo, a cui il ministro ha espresso solidarietà.

È poi prevista una visita di Tajani alle 12 al Villaggio Difesa al Circo Massimo. Proprio il Villaggio della Difesa si trasformerà il luogo di raccoglimento e vicinanza ai caduti e ai feriti, ha fatto sapere il ministero della Difesa in una nota. «Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura. Quattro vite spezzate mentre erano al servizio dell’Italia. Quattro persone, quattro storie, quattro famiglie che oggi stanno affrontando un dolore immenso», continua il ministero.

«A loro, ai loro cari e ai militari rimasti feriti nel tragico incidente in Bosnia-Erzegovina va il pensiero commosso e la vicinanza del ministro della Difesa e di tutta la comunità della Difesa. In queste ore di profondo dolore, abbiamo sentito il dovere di dare un significato diverso al Villaggio della Difesa, allestito al Circo Massimo in occasione delle celebrazioni del 4 novembre», si legge.

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