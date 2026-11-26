Il 77esimo dall’inizio dell’anno, secondo i dati di Non una di meno. Il compagno si è suicidato. Si è gettato dal viadotto dove è stata uccisa Isceri. Non una di meno: «Le pene non li fermano»

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Ionela Miruna Girneata è stata uccisa dal compagno a 23 anni. Si tratta del 77esimo femminicidio del 2026, secondo i dati dell’Osservatorio indipendente di Non una di meno (Nudm), che – pubblicati per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – il 25 novembre ne contava 76. L’ennesimo femminicidio è avvenuto giovedì 26 novembre nel pistoiese, a Ponte Buggianese, dove la ragazza viveva con il partner 25enne Andrea Nardini e dove sarebbe stata colpita fino alla m