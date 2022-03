La società acquistava autovetture a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, rifornendosi costantemente da soggetti che non versavano nulla allo Stato: società che non presentavano dichiarazioni fiscali o privati prestanome nullatenenti. Secondo un modus operandi ben collaudato, le autovetture venivano acquistate attraverso false dichiarazioni di intenti che simulavano la finalità di acquisto per l’esportazione, in modo da poter beneficiare dell'esenzione al pagamento dell'Iva.