Al Museo dell’Ara Pacis il 14 e 15 novembre insieme a lettori e lettrici, e con numerosissimi ospiti, parleremo dei temi più importanti per il futuro del paese: politica, intelligenza artificiale, mafia, giornalismo e tanto ancora. Un confronto democratico, per prepararci anche alle prossime elezioni politiche
Il confronto è la base della democrazia. Ascoltare pensieri altrui, simili ma anche opposti ai propri, è il terreno in cui nasce e cresce il dialogo democratico. Ed è proprio quello che succederà a Roma, il 14 e il 15 novembre, all’evento L’Italia di Domani presso il Museo dell'Ara Pacis.
L’idea è di organizzare un laboratorio politico in cui l'attualità si trasforma in analisi, e da cui nascono dibattito e ragionamento. Con l’obiettivo di raccogliere idee e discutere di politica, soprattutto con l’avvicinarsi delle elezioni.
Nei prossimi mesi cittadini e cittadine saranno chiamati a votare su un’idea di futuro dell’Italia. Le giovani generazioni erediteranno il risultato delle decisioni di oggi. La domanda a cui cercheremo di rispondere con il nostro evento dunque è: che Italia vogliamo?
Tra gli ospiti della due giorni: Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Roberto Saviano, Silvia Salis, Roberto Gualtieri e tanti altri.
Tutto il programma
14 novembre
10.00 - 10.15
Saluti introduttivi con Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani ed Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani
10.15 - 11.00
Antani, il nuovo podcast quotidiano di Domani con Luca Bottura
11.00 - 11.15
Generare conoscenza per generare futuro con Domenico Pimpinella, Direttore Generale BF SpA e Luca Sebastiani
11.15 - 12.00
Italia-Europa, arriva la bufera. Insieme a Marco Damilano e Emiliano Fittipaldi
12.00 - 12.30
Energia è potere: come affrontare la crisi. Ospiti Claudio Farina, Chief Strategic Studies & Innovation Officer Snam SpA, Pasqualino Monti, AD e Direttore Generale Terna SpA Enel SpA, con Stefano Iannaccone
12.30 - 13.15
Le città che cambiano: cosa deve fare la politica insieme a Roberto Gualtieri, Silvia Salis. Con Lisa Di Giuseppe
15.00 - 15.30
L’intelligenza artificiale e il futuro dell’Europa, parlerà Brando Benifei con Francesca De Benedetti
15.30 - 16.15
Che fine ha fatto la mafia ospite PIF, con Enrica Riera, Nello Trocchia
16.15 - 17.00
Chi ha paura del dissenso? Parleranno Vera Gheno, Djarah Kan, Giorgia Serughetti, insieme a Marika Ikonomu
17.00 - 17.15
Costruire l’Italia, costruire gli italiani insieme Mario Abbadessa, Fondatore e CEO ADD Capital SpA e con Stefano Vergine
17.15 - 18.00
L’Occidente diviso: che succede dopo Trump? Saranno presenti Vittorio Emanuele Parsi, Nadia Urbinati, con Roberto Brunelli
18.00 - 18.45
Cultura e potere, tra storia e romanzo. Parleranno Nicola Lagioia, Michela Ponzani, insieme a Maria Tornielli
18.45 - 19.30
La musica è sogno. Chiude la giornata Davide Boosta Dileo, con Emanuela Del Frate
15 novembre
10.45 - 11.30
La sfida - un racconto inedito a due voci. Con Niccolò Ammaniti e Antonio Manzini
11.30 - 12.00
Muoversi per crescere. Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma SpA, FS SpA, con Stefano Vergine
12.00 - 12.45
Giuseppe Conte intervistato da Daniela Preziosi
12.45 - 13.30
La terra è la nostra casa. Presente Giovanni Storti con Sofia Pasotto
15.30 - 16.15
A scuola di democrazia insieme a Espérance Hakuzwimana, Christian Raimo, Mila Spicola, con Danilo Fastelli
16.15 - 16.30
Il rientro dei talenti, una scommessa da vincere. Parteciperanno Martino Bellincampi, Gruppo IZI SpA, con Chiara Sgreccia
16.30 - 17.15
Giornalismo sotto attacco. Ospiti Claudia Di Pasquale, Corrado Formigli, Roberto Saviano presentati da Giovanni Tizian
17.15 - 18.00
Così lontani, così vicini: due ricette per l’Italia. Nicola Fratoianni e Francesco Lollobrigida con l’intermediazione di Nicola Imberti
18.00 - 18.30
Nessuna si salva da sola. La rivoluzione della cura. Ospite Margherita Vicario, con Emanuela Del Frate
18.30 - 19.15
Elly Schlein intervistata da Emiliano Fittipaldi a conclusione dell’evento.
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