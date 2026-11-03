Al Museo dell’Ara Pacis il 14 e 15 novembre insieme a lettori e lettrici, e con numerosissimi ospiti, parleremo dei temi più importanti per il futuro del paese: politica, intelligenza artificiale, mafia, giornalismo e tanto ancora. Un confronto democratico, per prepararci anche alle prossime elezioni politiche

false false

Il confronto è la base della democrazia. Ascoltare pensieri altrui, simili ma anche opposti ai propri, è il terreno in cui nasce e cresce il dialogo democratico. Ed è proprio quello che succederà a Roma, il 14 e il 15 novembre, all’evento L’Italia di Domani presso il Museo dell'Ara Pacis.

L’idea è di organizzare un laboratorio politico in cui l'attualità si trasforma in analisi, e da cui nascono dibattito e ragionamento. Con l’obiettivo di raccogliere idee e discutere di politica, soprattutto con l’avvicinarsi delle elezioni.

Nei prossimi mesi cittadini e cittadine saranno chiamati a votare su un’idea di futuro dell’Italia. Le giovani generazioni erediteranno il risultato delle decisioni di oggi. La domanda a cui cercheremo di rispondere con il nostro evento dunque è: che Italia vogliamo?

Tra gli ospiti della due giorni: Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Roberto Saviano, Silvia Salis, Roberto Gualtieri e tanti altri.

Tutto il programma

14 novembre

10.00 - 10.15

Saluti introduttivi con Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani ed Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani

10.15 - 11.00

Antani, il nuovo podcast quotidiano di Domani con Luca Bottura

11.00 - 11.15

Generare conoscenza per generare futuro con Domenico Pimpinella, Direttore Generale BF SpA e Luca Sebastiani

11.15 - 12.00

Italia-Europa, arriva la bufera. Insieme a Marco Damilano e Emiliano Fittipaldi

12.00 - 12.30

Energia è potere: come affrontare la crisi. Ospiti Claudio Farina, Chief Strategic Studies & Innovation Officer Snam SpA, Pasqualino Monti, AD e Direttore Generale Terna SpA Enel SpA, con Stefano Iannaccone

12.30 - 13.15

Le città che cambiano: cosa deve fare la politica insieme a Roberto Gualtieri, Silvia Salis. Con Lisa Di Giuseppe

15.00 - 15.30

L’intelligenza artificiale e il futuro dell’Europa, parlerà Brando Benifei con Francesca De Benedetti

15.30 - 16.15

Che fine ha fatto la mafia ospite PIF, con Enrica Riera, Nello Trocchia

16.15 - 17.00

Chi ha paura del dissenso? Parleranno Vera Gheno, Djarah Kan, Giorgia Serughetti, insieme a Marika Ikonomu

17.00 - 17.15

Costruire l’Italia, costruire gli italiani insieme Mario Abbadessa, Fondatore e CEO ADD Capital SpA e con Stefano Vergine

17.15 - 18.00

L’Occidente diviso: che succede dopo Trump? Saranno presenti Vittorio Emanuele Parsi, Nadia Urbinati, con Roberto Brunelli

18.00 - 18.45

Cultura e potere, tra storia e romanzo. Parleranno Nicola Lagioia, Michela Ponzani, insieme a Maria Tornielli

18.45 - 19.30

La musica è sogno. Chiude la giornata Davide Boosta Dileo, con Emanuela Del Frate

Qui per prenotarsi

15 novembre

10.45 - 11.30

La sfida - un racconto inedito a due voci. Con Niccolò Ammaniti e Antonio Manzini

11.30 - 12.00

Muoversi per crescere. Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma SpA, FS SpA, con Stefano Vergine

12.00 - 12.45

Giuseppe Conte intervistato da Daniela Preziosi

12.45 - 13.30

La terra è la nostra casa. Presente Giovanni Storti con Sofia Pasotto

15.30 - 16.15

A scuola di democrazia insieme a Espérance Hakuzwimana, Christian Raimo, Mila Spicola, con Danilo Fastelli

16.15 - 16.30

Il rientro dei talenti, una scommessa da vincere. Parteciperanno Martino Bellincampi, Gruppo IZI SpA, con Chiara Sgreccia

16.30 - 17.15

Giornalismo sotto attacco. Ospiti Claudia Di Pasquale, Corrado Formigli, Roberto Saviano presentati da Giovanni Tizian

17.15 - 18.00

Così lontani, così vicini: due ricette per l’Italia. Nicola Fratoianni e Francesco Lollobrigida con l’intermediazione di Nicola Imberti

18.00 - 18.30

Nessuna si salva da sola. La rivoluzione della cura. Ospite Margherita Vicario, con Emanuela Del Frate

18.30 - 19.15

Elly Schlein intervistata da Emiliano Fittipaldi a conclusione dell’evento.

Qui per prenotarsi



© Riproduzione riservata