Mentre leggeva un comunicato agli attivisti in sciopero della fame, davanti al ministero della Transizione ecologica, Valerio Gatto Bonanni è stato preso dalla polizia e portato in commissariato, dove è rimasto per alcune ore

Valerio Gatto Bonanni, regista ed ex candidato alle ultime elezioni amministrative della capitale con Roma Futura, è stato tenuto in stato di fermo dalla polizia per cinque ore, per aver portato solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion in sciopero della fame davanti al ministero della Transizione ecologica di Roma.

Come ha raccontato la sua compagna a Fanpage, il giovane era andato a offrire sostegno agli attivisti. Si era avvicinato ai poliziotti per chiedere il motivo per cui gli attivisti venissero portati via nonostante la loro protesta pacifica, poi aveva iniziato a leggere un comunicato agli attivisti. A quel punto la polizia lo avrebbe peso «di peso» e portato in commissariato.

«Stavamo parlando tranquillamente con i poliziotti – ha detto la ragazza – quello che è successo è stato spropositato». I poliziotti avrebbero detto che i manifestanti venivano portati via perché avevano lanciato la vernice al Mite la scorsa settimana.

Lo scorso 2 febbraio gli attivisti di Extinction Rebellion, hanno tentato di entrare nel ministero della Transizione ecologica, perché volevano avere un incontro pubblico con il ministro Cingolani. Poiché rifiutati, hanno lanciato vernice gialla e rossa sui muri del ministero, spiegando poi in un comunicato che si è trattato di una protesta contro la politica climatica del governo.

© Riproduzione riservata