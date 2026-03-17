L’ex re dei paparazzi è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare della Capitale per aver pubblicato un’intervista in cui il centrocampista giallorosso veniva falsamente accusato di stalking

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Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio a Roma. Andrà a processo, come stabilito dal giudice dell’udienza preliminare capitolino, con l’accusa di diffamazione nei confronti del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini.

L’ex re dei paparazzi, indagato anche a Milano per il caso Signorini, aveva intervistato una donna, anche lei rinviata a giudizio questa mattina, ma con l’accusa di minacce e calunnia, che accusava falsamente il centrocampista di stalking. La vicenda era stata pubblicata sul sito Dillinger news.

Nella richiesta di costituzione di parte civile, nello scorso mese di gennaio, Pellegrini aveva chiesto circa 100mila euro di risarcimento e poi, tramite il legale Federico Olivo, aveva fatto trapelare di voler devolvere la somma in beneficenza.

«Siamo soddisfatti di questo Passaggio obbligato. Decisione che ritengo doverosa. La sede giusta dov’è approfondire questa vicenda e quella del dibattimento», così commenta a Domani l’avvocato Olivo.

La prima udienza del processo è fissata per il 1° dicembre davanti al giudice Alfonso Sabella.

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