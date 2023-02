Si sono esibiti 14 dei 28 artisti in gara. Per Mr Rain 65 punti: 15 per il bonus perfomer vista la partecipazione di un coro di bambini, 5 per l'outfit luminoso, -5 per essersi seduto sulle scale. Degne di menzione anche le prove dei Cugini di Campagna

Dopo l'esibizione dei primi 14 artisti a totalizzare più punti è Mr. Rain. La prima serata del 73esimo Festival di Sanremo non ha deluso le attese del milione e 600mila fantallenatori del FantaSanremo che in questa edizione da record hanno creato oltre 4milioni e 200mila squadre. Atmosfera delle grandi occasioni al Bar da Papalina, trasferitosi in questa settimana da Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, al Palafiori di Sanremo, con il team del FantaSanremo impegnato da un lato a passare al setaccio le esibizioni dei cantanti in gara alla ricerca di bonus e di malus, dall'altro a realizzare dirette Instagram e TikTok per aggiornare i fantallenatori sui punteggi ottenuti dai loro beniamini.

Supereroi

Al termine delle esibizioni dei primi 14 cantanti in gara a totalizzare più punti è stato Mr.Rain con “Supereroi” che ha regalato ai suoi fantallenatori ben 65 punti: 15 per il bonus perfomer vista la partecipazione di un coro di bambini; 10 per essersi gustato il momento cantando almeno parte della canzone in gara sulla scalinata (Bonus premium Philadelfia); 10 per aver suonato uno strumento, nella fattispecie un pianoforte; 10 per un abbraccio ad Amadeus post esibizione (Bonus premium Lavazza); 10 per aver annunciato durante la settimana del Festival sui social o tramite altri media le date del prossimo tour (Bonus premium Ticketone); 5 per l'artista presentato dal co-conduttore; 5 per l'outfit luminoso (Bonus premium Pandora); 5 per parole di ringraziamento dopo l'esibizione e un malus di -5 per essersi seduto sulle scale.

Il bacio

LaPresse

Dietro Mr. Rain, con 45 punti, un terzetto composto da Colla Zio, Mara Sattei e Coma_Cose che al termine della loro esibizione nel brano “L'addio” hanno arricchito il loro bottino con un bonus da 10 punti grazie ad un appassionato bacio sulla bocca.

Degne di menzione anche le prove dei Cugini di Campagna, che hanno guadagnato sul filo di lana un “bonus Dargen” per aver indossato gli occhiali da sole, di gINAMARIA, che ha regalato ai suoi fantallenatori il primo “batti cinque con Gianni Morandi” e la prima “scapezzolata” del FantaSanremo 2023 e di Ariete che, per evitare il malus assegnato al cantante che indossa il cappello, ha rinunciato al suo abituale copricapo.

Fra i bonus più utilizzati dai cantanti per raccogliere punti sicuramente il “batticinque” a Gianni Morandi (+10 punti) utilizzato da Ariete, Colla Zio, Gianluca Grignani, gIANMARIA, Leo Gasmann, Olly e Ultimo.

Da segnalare anche l'utilizzo del Braccialetto Jolly da parte dei Coma Cose e dei Cugini di Campagna, un espediente che consentirà loro di raddoppiare i punti ottenuti dal piazzamento al termine della serata di stasera dove si esibiranno gli altri 14 cantanti in gara.

Di seguito i punteggi dei primi 14 cantanti che si sono esibiti:

Mr. Rain 65 punti Colla Zio 45 Coma Cose 45 Mara Sattei 45 Cugini di Campagna 40 Gianluca Grignani 40 Leo Gasmann 40 Anna Oxa 35 gIANMARIA 35 Marco Mengoni 35 Olly 35 Ariete 25 Elodie 25 Ultimo 25

© Riproduzione riservata