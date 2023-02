Ci piace dire che Amadeus lo ha svecchiato. Ma non è il festival ad essere ringiovanito, siamo noi che siamo sempre più decrepiti. Noi, amanti del revival. Noi, memizzatori seriali. Noi, che aspettiamo Paola e Chiara come gli avventisti aspettano la seconda venuta di Cristo

Finalmente è successo. Finalmente siamo diventati i vecchi a cui il festival della canzone italiana è destinato. E infatti eccoci qui, famigerati millennial, tutti emozionati per il festivàl. Ci piace dire che Amadeus, ormai patrono ufficiale di Sanremo, l’ha svecchiato. Ma non è il festival ad essere ringiovanito, siamo noi che siamo sempre più decrepiti. Noi, amanti del revival. Noi, memizzatori seriali. Noi, che aspettiamo Paola e Chiara come gli avventisti aspettano la seconda venuta di Cristo.

Forse non siamo pronti a tutto questo, le ore piccole già non le facciamo più da un pezzo, e le prossime cinque sere saranno un’esperienza tanto estrema quanto irrinunciabile. Eppure non saremo mai più pronti di così. Quindi cominciamo.

20:45 – Prima ancora di iniziare Giovanna, la moglie di Ama, ha già capito con chi ha a che fare: con gente che crede alle macumbe e non ha gli occhi per piangere, ma al Dyson non rinuncia. Quindi piega da 500 euro e sacchetto di sale in tasca contro il malocchio. Brava. 8.

