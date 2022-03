«Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato sei ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’». Sono le parole di Fedez, il noto rapper italiano, all’anagrafe Federico Lucia, postate su Instagram insieme alla sua foto dopo l’operazione, per far sapere ai suoi fan che sta bene.

La settimana scorsa, aveva annunciato sempre sui social, di avere una malattia, senza dare dettagli specifici: «purtroppo – aveva detto in video– mi è stato trovato un problema di salute». Oggi, nel suo nuovo messaggio ha ricordato l’episodio scrivendo: «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo». Per questo motivo, ha spiegato il rapper «mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico» di sei ore, in cui gli è stato asportato insieme a parte dell’organo.

Fedez ha poi ringraziato i sanitari che gli sono stati vicini: «Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi» e tutti i suoi fan: «Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare.Vi voglio bene», ha concluso, firmandosi Federico.

Già alla fine del 2019, nel corso di una trasmissione televisiva, il cantante aveva parlato per la prima volta di un problema di salute: «una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo», aveva detto.

