Dall’inizio dell’anno fino al 6 marzo 2022 in Italia sono stati registrati 46 omicidi, 13 vittime erano donne. Di queste 12 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, e otto di loro hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. È quanto emerge dal report del Servizio analisi criminale del ministero dell'Interno, struttura a composizione interforze, incardinata nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale.

Nella sola prima settimana di marzo, dal 1° al 6 marzo 2022, dei quattro omicidi registrati, due erano donne ed entrambe sono state ammazzate in ambito familiare o affettivo dal partner o ex partner.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre risultano aumentati gli omicidi, che passano da 43 a 46, si comunque registra una diminuzione nel numero delle vittime di genere femminile, che passano da 17 a 13. In particolare i femminicidi commessi in ambito familiare e affettivo passano da 15 a 12. Tra questi, quelli commessi da partner o ex partner, da 15 scendono a otto.

Nel corso del 2021 (dal 1° gennaio al 26 dicembre) le vittime di femminicidio sono state 116, su 289 omicidi totali registrati. Cento di questi femminicidi sono stati consumati in ambito familiare o affettivo, 68 a opera di partner o ex partner.

