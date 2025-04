La 22enne non aveva più fatto rientro a casa dal 25 marzo. Le coinquiline e la famiglia avevano lanciato l’allarme. È stata ritrovata senza vita in un’area boschiva fuori dalla capitale. Si indaga su un ragazzo con cui aveva recentemente chiuso una relazione

Era scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa a Roma a Furio Camillo. Il corpo di Ilaria Sula, studentessa di Statistica alla Sapienza, originaria di Terni, è stato ritrovato senza vita all’alba del 2 aprile dentro a una valigia in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del comune di Poli.

Le indagini degli investigatori della polizia di stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo, dove la famiglia aveva sporto denuncia, si starebbero concentrando su una relazione sentimentale recentemente conclusa con un ragazzo. Si tratta almeno del terzo femminicidio in una settimana.

La polizia sta effettuando accertamenti in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove la ragazza potrebbe essere passata.

La sera della scomparsa Sula era uscita alle 21 senza salutare le coinquiline, che non l’hanno più vista né sentita. La famiglia aveva lanciato l’allarme: «Si cerca Ilaria Sula, studentessa della triennale di Statistica alla Sapienza. Non abbiamo sue notizie da martedì 25/03 e siamo molto preoccupati in quanto il suo telefono risulta spento».

© Riproduzione riservata