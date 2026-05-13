Oltre 60 professori e filosofi hanno firmato una lettera aperta al ministero contro i tagli alla filosofia nella bozza delle indicazioni nazionali dei licei. Al centro delle critiche, sia i redattori della Consulta, sia la linea culturale del governo

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Dopo l’addio ai monti (di manzoniana memoria), arriva anche l’addio a Marx&co (non il marchio). Con buona pace dei proletari di tutti i paesi (uniti e disuniti) e anche di tutti gli studenti di filosofia. Meno pacifici si sono rivelati i docenti, che di fronte alle nuove indicazioni hanno firmato una lettera aperta al ministero dell’Istruzione e del merito. Gli oltre sessanta firmatari hanno definito «un disastro» l'esclusione di autori come Marx, Spinoza, Fichte e Schelling dai cosiddetti “programmi” scolastici. E nella loro lettera, che potrebbe accogliere nuove firme, hanno sottolineato l’impatto culturale e politico di questi tagli.

La cultura del governo

Oggetto delle critiche è la nuova bozza, consultabile online fino al 31 maggio 2026, delle nuove indicazioni nazionali per i licei. Indicazioni che potrebbero diventare effettive a partire dall’anno scolastico 2027/2028. La lista dei filosofi che appare nei futuri nuovi “programmi”, secondo gli autori della lettera – firmata anche da Massimo Cacciari, Gaetano Lettieri (che fu relatore del ministro della Cultura Alessandro Giuli e ora è al parco Colosseo) e Giuseppe Licata – sconta «più di un debito nei confronti di quel fantasioso progetto di “egemonia culturale”».

I rilievi vengono rivolti, insomma, sia ai redattori, definiti «dilettanti», sia alla linea culturale del governo, che emerge in filigrana e potrebbero avere – spiegano – conseguenze a lungo termine. Secondo i firmatari, infatti, il governo «tenta di lasciare, a legislatura quasi conclusa» una «polpetta avvelenata al mondo della scuola, ai docenti e, soprattutto, alle nuove generazioni».

La risposta

Sulle pagine della Repubblica è presto arrivata anche la replica ministeriale. Secondo Loredana Perla, alla guida della commissione, le Indicazioni nazionali sono, appunto, «indicazioni» e sono inoltre ancora alla fase di bozza: «Ogni contributo – sottolinea – verrà tenuto in considerazione». Per questo la professoressa di Didattica e Pedagogia speciale dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro ringrazia i colleghi e ribadisce l’importanza dell’attuale fase di «democratica consultazione».

Il nuovo impianto, specifica Perla, lascia libertà al docente «senza voler imporre un elenco obbligatorio». La commissione incaricata dal ministero ha precisato che l’elenco dei filosofi ha valore esemplificativo e non vincolante. Eppure, secondo i firmatari della lettera, si tratta di una rassicurazione parziale: di fronte alle poche ore disponibili e alle indicazioni ufficiali, l’orientamento dato ai docenti è comunque significativo.

Si pensi, ad esempio, all’indicazione sui teorici del contratto sociale: la bozza suggerisce di scegliere «almeno uno tra Hobbes, Locke e Rousseau». Secondo i docenti, però, legittimare l’esclusione degli altri due limita «la possibilità di approfondire». Con conseguenze concrete sulla conoscenza delle «diverse opzioni alla base della razionalità politica moderna».

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