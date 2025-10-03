false false

Tra i 400 attivisti della Global sumud flotilla arrestati fino ad ora dalle forze militari israeliane, c’è anche il presidente e imam dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche in Italia) di Bologna, Yassine Lafram. Il suo nome però non compare nelle liste pubblicate delle persone in stato di fermo.

Le reazioni

«È un atto di pirateria, il governo intervenga». Questa la prima denuncia dell’Unione che appresa la notizia ha contattato l’ufficio del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, così come le Unità di crisi di Roma e Tel Aviv. Hanno chiesto di confermare la presenza ufficiale dell’imam tra le persone prese in carico dalle Idf. L’Ucoii ha poi fatto sapere che la Farnesina ha recepito la richiesta e «si è scusata della mancata risposta».

Ha anche assicurato che «il nome del presidente Lafram è tra coloro che la Farnesina sta gestendo per fornire i dovuti servizi consolari già in mattinata». Il ministero italiano ha fatto anche sapere che l'ambasciatore potrà incontrare tutti gli attivisti in stato di fermo solo domani. A quel punto si avrà un elenco certo delle persone trattenute.

L’Unione in una nota si è detta preoccupata per la mancanza di informazioni, temendo che l’imam venga considerato un «cittadino italiano privo di pieni diritti». Il segretario nazionale dell’Ucoii Yassine Baradai ha sottolineato che «tutte le notizie acquisite fino ad ora sono frutto di sforzi personali e contatti con il coordinatore Arci. Ci auguriamo una maggiore reattività e una maggiore collaborazione da parte del ministero».

Chi è l’Imam

Lafram è noto a Bologna per il suo impegno interreligioso e nelle attività di pace. Era partito l’11 settembre dal porto di Augusta verso Gaza con un’imbarcazione dell’Arci. La sua nave, sulla quale si trovava anche il giornalista Saverio Tommasi, è stata intercettata dalla marina israeliana a 35 miglia dal porto di Ashdod. Sulla barca erano presenti anche deputati ed europarlamentari: saranno riportati in Italia nelle prossime ore. Il resto dell’equipaggio si trova ora in stato di fermo, viene negato ogni contatto con avvocati e membri delle istituzioni italiane.

