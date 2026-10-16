Flotilla, oltre a Ben Gvir è indagato anche il ministro della Difesa israeliano Katz

Percosse, soprusi e privazioni. Ecco cosa contestano i pm agli indagati. Tra loro anche coloro che hanno preso parte alla catena di comando contro gli attivisti. Le indagini sono affidate ai magistrati Opilio e Lotti sotto la supervisione del procuratore capo Lo Voi

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Più di dieci indagati. Sono quelli che la procura di Roma guidata da Francesco Lo Voi ha iscritto nell’ambito dell’indagine sulle due missioni della Global Sumud Flotilla. Nel procedimento, oltre al ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir, è indagato anche quello della Difesa Israel Katz, nonché coloro che hanno preso parte alla catena di comando delle autorità israeliane. La nota della procura L’inchiesta è nata dalle denunce degli attivisti. «Nel corso dell'attività – si legge in una no