Il bilancio dei media israeliani parla del «sequestro di 50 barche e dell’arresto di 400 civilii». La portavoce della Flotilla: «Il ministero si è immediatamente attivato»
«Le azioni di Israele di questa sera segnano una escalation pericolosa e senza precedenti: il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Sia chiaro di cosa si tratta. Si tratta di pirateria». Il messaggio, diffuso nella notte, proviene dalla Global Sumud Flotilla. «Si tratta del sequestro illegale di esseri umani in alto mare vicino a Creta - aggiunge - un'affermazione secondo cui Israele può operare con totale impunità, ben oltre i propri confini, senza subire conseguenze. Chiediamo che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni».
«Sono state intercettate ben 22 delle 60 barche che erano in navigazione in acque internazionali, nemmeno arrivate all'altezza di Creta, quindi in Europa sostanzialmente. È stata un'operazione durata di fatto tutta la notte, è surreale e vergognoso che possa accadere una cosa di questo tipo, che 22 barche civili con a bordo aiuti umanitari possano essere di fatto sequestrate in questa maniera». A fare il punto della missione con Rainews24 è Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla Sumud Global.
«Gli attivisti raccontano che prima sono arrivate due navi militari - continua Delia -, che si sono presentate come navi della Marina israeliana e hanno chiesto loro di fermarsi e di tornare indietro. Dopo aver chiesto a tutti di mettersi a prua e in ginocchio alcuni militari sono saliti a bordo con le armi d'assalto, come si vede anche da alcuni video, dopo di che da quelle barche non abbiamo avuto più comunicazioni».
«La Farnesina si è immediatamente attivata - conferma la portavoce - noi siamo in contatto costante e diretto con loro, chiaramente ci aspettiamo delle dichiarazioni non solo del nostro governo, ma anche dell'Unione europea, perchè quello che è accaduto, ripeto, è sconcertante, stiamo parlando di interferenze molto molto gravi nei confronti di civili, a bordo di barche umanitarie e in acque internazionali. Che cos'altro dovrebbe accadere per cominciare a mettere in campo degli strumenti, come ad esempio delle sanzioni, nei confronti di un governo come quello israeliano che sta commettendo atti di questo tipo in una sostanziale impunità?».
Secondo i media israeliani sono 50 le navi sequestrate e ci sarebbero 400 civili in arresto.
Turchia, "l'attacco di Israele è pirateria"
L'attacco perpetrato dalle forze israeliane in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, organizzata per consegnare aiuti umanitari a Gaza, costituisce un atto di pirateria". Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Ankara in un comunicato, secondo cui "Israele ha violato anche i principi umanitari e il diritto internazionale" con il suo intervento. La Turchia ha chiesto alla comunità internazionale di "adottare una posizione unitaria contro questo atto illecito di Israele" e sta lavorando "per garantire il benessere dei nostri cittadini e degli altri passeggeri a bordo della Flotilla", si legge nella nota.
"Attacco di Israele è illegale"
"Si tratta di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi". Lo ha dichiarato ad Al Jazeera Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla, secondo cui l'attacco israeliano al convoglio umanitario diretto a Gaza è illegale secondo il diritto internazionale.
"Israele non ha giurisdizione in queste acque. Intercettare o abbordare queste imbarcazioni equivarrebbe a una detenzione illegale, potenzialmente un rapimento in alto mare", ha aggiunto.
Tsabar ha esortato i governi di tutto il mondo ad agire immediatamente. "Ogni governo ha l'obbligo di proteggere gli oltre 400 civili a bordo e di rispettare il diritto internazionale. Il silenzio in questo momento equivale a una totale complicità", ha affermato. "È necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza della flottiglia e per assicurare che possiamo continuare ad aprire il corridoio umanitario verso Gaza"
Telefonata Ankara-Madrid: "Su Flotilla serve una posizione unitaria"
I ministri degli Esteri turco e spagnolo si sono sentiti telefonicamente stamattina, sottolineando la "necessità di una posizione internazionale unitaria" contro l'intervento illegale di Israele nei confronti di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri turco. Lo scrive l'agenzia turca Anadolu.
"Durante la telefonata, è stato sottolineato che l'intervento illegale delle forze israeliane contro la Global Sumud Flotilla, che navigava in acque internazionali al largo di Creta, ha messo in pericolo la vita di numerosi civili di diverse nazionalità e ha violato il diritto internazionale", ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri Oncu Keceli su X dopo la telefonata tra il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.
I due hanno inoltre "sottolineato la necessità che la comunità internazionale adotti una posizione unitaria contro l'intervento illegale", ha aggiunto Keceli.
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