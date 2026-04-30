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«Le azioni di Israele di questa sera segnano una escalation pericolosa e senza precedenti: il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Sia chiaro di cosa si tratta. Si tratta di pirateria». Il messaggio, diffuso nella notte, proviene dalla Global Sumud Flotilla. «Si tratta del sequestro illegale di esseri umani in alto mare vicino a Creta - aggiunge - un'affermazione secondo cui Israele può operare con totale impunità, ben oltre i propri confini, senza subire conseguenze. Chiediamo che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni».

«Sono state intercettate ben 22 delle 60 barche che erano in navigazione in acque internazionali, nemmeno arrivate all'altezza di Creta, quindi in Europa sostanzialmente. È stata un'operazione durata di fatto tutta la notte, è surreale e vergognoso che possa accadere una cosa di questo tipo, che 22 barche civili con a bordo aiuti umanitari possano essere di fatto sequestrate in questa maniera». A fare il punto della missione con Rainews24 è Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla Sumud Global.

«Gli attivisti raccontano che prima sono arrivate due navi militari - continua Delia -, che si sono presentate come navi della Marina israeliana e hanno chiesto loro di fermarsi e di tornare indietro. Dopo aver chiesto a tutti di mettersi a prua e in ginocchio alcuni militari sono saliti a bordo con le armi d'assalto, come si vede anche da alcuni video, dopo di che da quelle barche non abbiamo avuto più comunicazioni».

«La Farnesina si è immediatamente attivata - conferma la portavoce - noi siamo in contatto costante e diretto con loro, chiaramente ci aspettiamo delle dichiarazioni non solo del nostro governo, ma anche dell'Unione europea, perchè quello che è accaduto, ripeto, è sconcertante, stiamo parlando di interferenze molto molto gravi nei confronti di civili, a bordo di barche umanitarie e in acque internazionali. Che cos'altro dovrebbe accadere per cominciare a mettere in campo degli strumenti, come ad esempio delle sanzioni, nei confronti di un governo come quello israeliano che sta commettendo atti di questo tipo in una sostanziale impunità?».

Secondo i media israeliani sono 50 le navi sequestrate e ci sarebbero 400 civili in arresto.

Turchia, "l'attacco di Israele è pirateria" L'attacco perpetrato dalle forze israeliane in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, organizzata per consegnare aiuti umanitari a Gaza, costituisce un atto di pirateria". Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Ankara in un comunicato, secondo cui "Israele ha violato anche i principi umanitari e il diritto internazionale" con il suo intervento. La Turchia ha chiesto alla comunità internazionale di "adottare una posizione unitaria contro questo atto illecito di Israele" e sta lavorando "per garantire il benessere dei nostri cittadini e degli altri passeggeri a bordo della Flotilla", si legge nella nota. "Attivisti della Flotilla su navi israeliane" Circa 175 attivisti, provenienti da oltre 20 imbarcazioni della 'flottiglia dei preservativi', stanno ora raggiungendo pacificamente Israele. Nel video: gli attivisti si divertono a bordo delle navi israeliane". Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano condividendo un video su X. "Attacco di Israele è illegale" "Si tratta di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi". Lo ha dichiarato ad Al Jazeera Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla, secondo cui l'attacco israeliano al convoglio umanitario diretto a Gaza è illegale secondo il diritto internazionale.

"Israele non ha giurisdizione in queste acque. Intercettare o abbordare queste imbarcazioni equivarrebbe a una detenzione illegale, potenzialmente un rapimento in alto mare", ha aggiunto.

Tsabar ha esortato i governi di tutto il mondo ad agire immediatamente. "Ogni governo ha l'obbligo di proteggere gli oltre 400 civili a bordo e di rispettare il diritto internazionale. Il silenzio in questo momento equivale a una totale complicità", ha affermato. "È necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza della flottiglia e per assicurare che possiamo continuare ad aprire il corridoio umanitario verso Gaza" "Quindici navi della Flotilla sequestrate e uomini in mare dispersi" La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, ha reso noto che la Marina israeliana ha intercettato 15 di 58 imbarcazioni durante la notte. "Quindici delle nostre imbarcazioni sono state sequestrate: i nostri uomini in mare risultano ancora dispersi", ha riferito l'organizzazione. La Marina israeliana ha iniziato ieri sera l'intercettazione della flottiglia vicino all'isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. La Marina ha intimato agli attivisti rimasti di tornare indietro o, in alternativa, se trasportano aiuti umanitari, di consegnarli al porto di Ashdod, dove saranno ispezionati prima di poter entrare a Gaza. Se dovessero proseguire, la Marina ha avvertito che verranno fermati.



"Nel corso di un violento raid in acque internazionali, le forze navali israeliane hanno intercettato, abbordato e sistematicamente neutralizzato diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, afferma l'organizzazione. La Global Sumud Flotilla ha aggiunto che "dopo aver distrutto i motori e i sistemi di navigazione, i militari si sono ritirati, lasciando intenzionalmente centinaia di civili alla deriva su imbarcazioni danneggiate e senza energia, proprio sulla traiettoria di una violenta tempesta in arrivo. Inoltre, le comunicazioni con diverse imbarcazioni sono state interrotte, compromettendo la loro capacità di coordinarsi o di chiedere aiuto". Telefonata Ankara-Madrid: "Su Flotilla serve una posizione unitaria" I ministri degli Esteri turco e spagnolo si sono sentiti telefonicamente stamattina, sottolineando la "necessità di una posizione internazionale unitaria" contro l'intervento illegale di Israele nei confronti di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri turco. Lo scrive l'agenzia turca Anadolu.

"Durante la telefonata, è stato sottolineato che l'intervento illegale delle forze israeliane contro la Global Sumud Flotilla, che navigava in acque internazionali al largo di Creta, ha messo in pericolo la vita di numerosi civili di diverse nazionalità e ha violato il diritto internazionale", ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri Oncu Keceli su X dopo la telefonata tra il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.

I due hanno inoltre "sottolineato la necessità che la comunità internazionale adotti una posizione unitaria contro l'intervento illegale", ha aggiunto Keceli. "Almeno 22 le navi intercettate" Sono almeno 22 le navi della Global Sumud Flotilla 'intercettate' dalla Marina israeliana al largo di Creta. E' quanto risulta dal 'tracker' nautico accessibile dal sito internet degli attivisti. Il dato è aggiornato alle 4:23 del mattino.

Sempre secondo lo stesso sito, a quell'ora risultavano 36 imbarcazioni ancora 'in navigazione'.

La mappa mostra le navi intercettate a ovest dell'isola greca di Creta. Quelle ancora in navigazione sembrano puntare verso la costa meridionale di Creta. Due imbarcazioni invece appaiono in rotta verso nord, in direzione della Grecia continentale.

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