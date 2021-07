Anche quest’anno, la terra preferita dei vip si conferma la Sardegna, dove tra il 21 e il 25 luglio nel resort Forte Village di Cagliari si è svolto il festival Filming Italy, diretto da Tiziana Rocca, con tra gli altri Harvey Keitel, Claudia Gerini ed Elena Sofia Ricci, madrina dell'evento.

Esattamente come un anno fa, si è sviluppato un focolaio di positivi tra le star del cinema, molte delle quali arrivate direttamente dagli Stati Uniti, come Elizabeth Olsen, Heather Graham e Vanessa Hudgens. Questa volta, però, i controlli sono stati impeccabili. Come riporta Repubblica, il festival si è svolto tutto all'aperto e in massima sicurezza, con il presidio sanitario all'interno del resort e tamponi obbligatori per tutti i presenti. Anche le conferenze stampa, le proiezioni dei film e i buffet si sono tenuti all'esterno e nel rispetto delle regole di distanziamento.

L'unico momento, come racconta una giornalista presente al festival a Repubblica, potrebbe essere stato quello delle cene, quando ci sono state delle tavolate, ma, precisa la giornalista, sempre «outdoor o al semi- coperto».

I positivi

La Asl Roma 1 conferma a Repubblica che uno degli ospiti del festival è risultato positivo, a pochi giorni dal rientro. Il tampone molecolare è stato effettuato martedì, in un laboratorio privato nel centro di Roma. Ma «il contagiato ora non risponde al telefono, è irraggiungibile da due giorni», spiegano i medici a Repubblica.

Nascondendosi dalle attenzioni dei media e, di conseguenza, anche da quelle dei medici, il positivo impedisce di ricostruire gli spostamenti che ha fatto, i contatti avuti e, dunque, rende impossibile il tracciamento, obbligando tutti i colleghi presenti al festival alla quarantena, in attesa di positivizzazione o conferma di negatività.

Sabrina Impacciatore, invece, dopo aver confermato di essere in quarantena, fornisce un'altra versione, tagliando fuori la possibilità che il cluster possa essersi creato nel resort di Cagliari. Spiega a Repubblica che il 27 luglio un collega del set a cui sta lavorando è risultato positivo e che lei è in attesa dell’esito del molecolare. «In Sardegna eravamo davvero ben controllati», dice.

La direttrice di Filming Italy Tiziana Rocca proprio per l’efficienza dei controlli schierati nel resort si è mostrata sorpresa davanti all’ipotesi che i suo festival possa essersi trasformato in un focolaio. Rocca racconta di aver contattato uno dopo l’altro i suoi ospiti e assicura che nessuno di loro le ha riferito di essere positivo. Inoltre, a eccezione di pochi, erano quasi tutti vaccinati con seconda dose, «ma comunque tutte le persone che sono entrate, anche chi aveva il Green Pass, ha dovuto fare un tampone all'arrivo e alla partenza». Rocca è certa che il Covid-19 non si è diffuso a Cagliari e afferma di non poter sapere cos’abbiano fatto i partecipanti all’evento di gala una volta rientrati a casa.

© Riproduzione riservata