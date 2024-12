L’inchiesta sulla cassaforte del renzismo è finita con un proscioglimento per tutti gli imputati: oltre all’ex premier, erano coinvolti Maria Elena Boschi, Luca Lotti e l’imprenditore Marco Carrai

L’indagine sui finanziamenti privati alla fondazione Open, la cassaforte del renzismo, è finita con un proscioglimento per tutti gli imputati. La procura di Firenze aveva indagato l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, l’avvocato Alberto Bianchi, anima della fondazione, gli ex ministri Maria Elena Boschi, Luca Lotti e l’imprenditore Marco Carrai.

I reati contestati erano a vario titolo finanziamento illecito, contestato all’ex premier, a Boschi e Carrai, traffico di influenze, corruzione, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta aveva provocato uno scontro tra l’ex primo ministro e la procura toscana, con Renzi che aveva denunciato i tre magistrati per abuso d’ufficio e violazione della legge 140/2003, attuativa dell’articolo 68 della Costituzione (relativo all’immunità parlamentare) per dei messaggi Whatsapp finiti negli atti dell’indagine.

La denuncia presentata nei confronti dell’ex procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, del procuratore aggiunto Luca Turco e del sostituto Antonino Nastasi è stata poi archiviata. La decisione importante è stata assunta oggi, giovedì 19 dicembre: la giudice del tribunale di Firenze, Sara Farini, ha chiuso definitivamente l'inchiesta sulla fondazione Open, la creatura nata per sostenere le iniziative politiche del leader di Iv quando era segretario del Pd.

Una vittoria politica e giudiziaria per l’ex premier e gli altri imputati.

© Riproduzione riservata