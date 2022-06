La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del leader di Forza Nuova Roberto Fiore e di altre quattro persone per istigazione a delinquere. Dopo l’assalto compiuto ai danni della sede della Cgil, avvenuto lo scorso 9 ottobre durante una manifestazione contro il Green pass, veniva pubblicato sul sito del movimento di estrema destra un comunicato dal titolo: «Altro che Forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà».

Per questo motivo, per Roberto Fiore, Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, firmatari del testo, è stato chiesto il rinvio a giudizio per istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici. Dopo i fatti del 2021, con la devastazione dell’edificio su Corso Italia, il sito di Forza Nuova fu oscurato e sequestrato.

L’inchiesta è stata coordinata dai procuratori aggiunti Angelantonio Racanelli e Michele Prestipino, seguita dal pm Maurizio Arcuri.

