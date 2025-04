Maxischermi in città per seguire le esequie

Per chi non raggiungerà via della Conciliazione, ci sono tre maxischermi nei dintorni del Vaticano: piazza Risorgimento, piazza Pia e piazza Cavour. Altri televisori sono stai invece collocati nelle vicinanza della Basilica di Santa Maria Maggiore dove avverrà la sepoltura. Anche lì i maxischermi saranno tre: uno davanti e uno sul retro della Basilica, un altro in piazza dell'Esquilino.