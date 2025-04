È stato definito dalla delegazione ucraina un incontro «costruttivo». Il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è avvenuto pochi minuti prima dell’inizio dei funerali di papa Francesco. L’immagine li ritrae seduti l'uno di fronte all'altro all’interno della basilica di Sanpietro, su due sedie collocate tra le navate.

Un’altra immagine mostra i due leader in piedi insieme al presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer.

Inizialmente fonti ucraine avevano parlato di un successivo incontro dopo i funerali, che però non c’è stato: Trump come da programma è ripartito da Fiumicino subito dopo le esequie.

I due si sono rivisti di persona per la prima volta dopo il clamoroso scontro davanti ai giornalisti nello studio ovale.

«Un buon incontro – ha scritto Zelensky – abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr'occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti. Grazie, presidente Trump».

Proprio ieri l’inviato americano Witkoff ha incontrato per la quarta volta Putin per trattare la pace in Ucraina: un colloquio «costruttivo» che «ha permesso di avvicinare ulteriormente le posizioni della Russia e degli Usa non solo sull’Ucraina», ha fatto sapere il Cremlino. Tra i punti discussi, la rinuncia da parte di Kiev della Crimea e dei territori occupati dai russi dopo l’invasione.

Secondo il New York Times l'Ucraina ha elaborato una controproposta al piano negoziale degli Stati Uniti, giudicato da Kiev e dagli alleati europei troppo favorevole alla Russia. Zelensky avrebbe intenzione di consegnarlo oggi a Trump. Il piano prevede che non vi siano limitazioni alle dimensioni dell'esercito ucraino, la creazione di un “contingente di sicurezza europeo" sostenuto dagli Stati Uniti e l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare la ricostruzione. Allo stesso tempo, Kiev eviterebbe di ribadire la richiesta del pieno recupero dei territori occupati o l'adesione immediata alla Nato.

La giornata romana di Zelensky prosegue con gli incontri con i leaer europei: dopo aver visto il presidente francese Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, è previsto nel pomeriggio un colloquio con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

