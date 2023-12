Mentre altre 13 persone sono morte in un bombardamento israeliano su Rafah, l’esercito promette “modi creativi” per stanare Hamas nei tunnel. Sul fronte diplomatico, il consigliere per la sicurezza Jake Sullivan dopo una tappa in Arabia Saudita sarà oggi in Israele per mediare

Almeno 13 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano sul campo profughi di al Shabura a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa siriana Sana. Due edifici residenziali sarebbero stati distrutti nell'attacco e altre vittime potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.

Mentre continuano le incursioni, l'esercito di Israele ha annunciato che utilizzerà una «varietà creativa di modi» per distruggere i tunnel di Hamas, ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari rispondendo ieri sera alla domanda se le Idf stessero allagando i passaggi sotterranei dei miliziani palestinesi.

«Alcuni di questi modi consistono in attività tattiche, utilizzando qualche tipo di strumento per far uscire i terroristi dai tunnel e con delle distruzioni permanenti in modo che» tali passaggi «non possano più funzionare» ha detto Hagari. «Quanti più modi sono, meglio è: è sbagliato dare al nemico informazioni su quando e in quale luogo» ha aggiunto il portavoce delle Idf.

La diplomazia

Israele ha annullato il viaggio programmato in Qatar del suo capo dei servizi segreti stranieri per riavviare i colloqui su un possibile secondo accordo per il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas.

Il viaggio del direttore del Mossad, David Barnea, sarebbe stato annullato dal gabinetto di guerra israeliano guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. I familiari degli ostaggi israeliani tenuti a Gaza si dicono sconvolti dalla notizia e chiedono una «spiegazione immediata» al primo ministro.

Parallelamente, continuano a confrontarsi gli intermediari. Il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha incontrato a Riad il principe alla corona Mohammed bin Salman per parlare della guerra a Gaza e degli sforzi per prevenire un allagamento del conflitto nella regione. Lo riportano alcuni media americani citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti vedono l'Arabia Saudita come partner in ogni strategia che verrà successivamente, dopo la fine del conflitto. Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca si è parlato di «una serie di temi bilaterali e regionali» tra cui «le iniziative» dirette ad aumentare il flusso di aiuti umanitari destinati alla popolazione nella Striscia di Gaza.

Oggi, Sullivan sarà in Israele dove ha in programma incontri con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i membri del gabinetto di guerra, il presidente Isaac Herzog.

Negli Stati Uniti, poi, un gruppo di dipendenti dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha inscenato una manifestazione di fronte alla Casa Bianca ieri sera, per chiedere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. I manifestanti - funzionari di nomina politica, membri del personale dell'amministrazione e personale civile in carriera, hanno acceso candele ed esibito uno striscione con lo slogan: «Presidente Biden, il suo staff chiede un cessate il fuoco». Le candele sono state poste a terra a formare l’espressione «cessate il fuoco».

© Riproduzione riservata