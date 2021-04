Le autorità sanitarie tedesche hanno iniziato una rivalutazione del vaccino AstraZeneca in seguito alla scoperta di nuovi casi di una rara forma di trombosi in alcuni pazienti sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. Il governo regionale della città di Berlino ha già annunciato questa mattina che per ragioni di precauzione ha sospeso la somministrazione di AstraZeneca tra chi ha meno di 60 anni, la fascia di età che sarebbe più esposta a questa patologia.

Oggi pomeriggio ci sarà un incontro tra il governo federale e i ministri della Salute dei vari Land per discutere una linea d’azione comune. Secondo il Paul Ehrlich Institute, che si occupa di monitorare la sicurezza dei vaccini in Germania, tra i pazienti vaccinati con AstraZeneca sono stati individuati al momento 31 casi della rara forma di trombosi, di cui nove sono risultati mortali. Tutti i casi riguardano persone tra i 20 e i 60 anni d’età.

Come gran parte del resto d’Europa, la Germania aveva ricominciato a somministrare AstraZeneca poche settimane fa, dopo che il timore per i casi di trombosi aveva portato a una sospensione di alcuni giorni in quasi tutto il continente.

Secondo l’Ema, l’agenzia farmaceutica europea, il vaccino AstraZeneca fornisce benefici molto superiori a qualsiasi rischio e non causa un incremento generale del rischio di trombosi. Ma l’agenzia ha anche detto che non può escludere un legame con alcune rare forme di trombosi sulle quali sta continuando a indagare.

