la giudice del lavoro prende tempo

Giallo sul reintegro. «Il ritorno di Ranucci? Un vero disastro»

Enrica Riera
25 settembre 2026 • 20:44Aggiornato, 25 settembre 2026 • 21:07
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La redazione attende la decisione del tribunale, che si è riservato. Prorogato il termine per scegliere tra Tg3 e le altre due opzioni. Nuova stagione pronta

La redazione di Report è in attesa di sapere cosa deciderà il tribunale del lavoro sull’eventuale reintegro di Sigfrido Ranucci. La giudice Donatella Casari, dopo l’udienza di venerdì, si è riservata concedendo alle parti il termine per il deposito delle note integrative entro il 30 settembre. Non ci sarà bisogno di ulteriore attività istruttoria. Tradotto: non verrà sentito, in qualità di testimone e così come era stato richiesto, il direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini. Nel corso

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.