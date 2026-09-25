Giallo sul reintegro. «Il ritorno di Ranucci? Un vero disastro»

La redazione attende la decisione del tribunale, che si è riservato. Prorogato il termine per scegliere tra Tg3 e le altre due opzioni. Nuova stagione pronta

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La redazione di Report è in attesa di sapere cosa deciderà il tribunale del lavoro sull’eventuale reintegro di Sigfrido Ranucci. La giudice Donatella Casari, dopo l’udienza di venerdì, si è riservata concedendo alle parti il termine per il deposito delle note integrative entro il 30 settembre. Non ci sarà bisogno di ulteriore attività istruttoria. Tradotto: non verrà sentito, in qualità di testimone e così come era stato richiesto, il direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini. Nel corso