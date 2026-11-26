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L’indagine della procura di Caltanissetta prosegue con il pesante macigno della morte dell’indagato più illustre, Gianni De Gennaro, che prima del suicidio ha lasciato alcune lettere, una dei quali diretti al procuratore capo Salvatore De Luca: fonti qualificate spiegano a Domani che si tratterebbe di un foglio con poche righe molto dure contro l’inchiesta in cui era coinvolto. Alcune frasi sono state pubblicate nei giorni scorsi: «Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare», ha