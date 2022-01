L’aggressione, avvenuta domenica pomeriggio in un parco, si è compiuta tra insulti, spinte, sputi e frasi come «sei un ebreo di m…», «ti mandiamo nel forno». A renderla pubblica è stata la sindaca della cittadina, Alberta Ticciati, attraverso una nota in cui ha fatto sapere che «l'amministrazione comunale non intende sottacere o banalizzare quanto accaduto, che è di una gravità inaudita».