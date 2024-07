Giovanni Toti ha presentato le dimissioni dall’incarico di governatore della Liguria. Lo ha comunicato la regione. Dopo l’arresto del 7 maggio scorso, nell’ambito di un’indagine per corruzione della procura di Genova, era già stato sospeso.

La decisione sarebbe stata comunicata al presidente ad interim Alessandro Piana, questa mattina alle 10.40, dall’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, che ha ricevuto la lettera di «dimissioni irrevocabili» dall’avvocato Stefano Savi su delega dello stesso Toti. Entro 90 giorni dovranno quindi essere fissate nuove elezioni. Il governatore era stato eletto a guida della regione Liguria per un primo mandato l’11 giugno 2015, confermato poi alle elezioni del 2020.

«Inoltro questa mia alle autorità in indirizzo per tutte le competenze di legge relative alla gestione transitoria dell’ente e l’avvio delle procedure per l’indizione di nuove elezioni», scrive Giovanni Toti nel documento. Le dimissioni potrebbero infatti agevolare la revoca degli arresti domiciliari perché verrebbe a mancare uno dei presupposti su cui si basano le misure cautelari, cioè il ruolo amministrativo pubblico. A distanza da oltre due mesi dal primo arresto, e a pochi giorni dal secondo per l’accusa di finanziamento illecito, l’avvocato di Toti potrà presentare nuova istanza di revoca delle misure cautelari agli arresti domiciliari.



Articolo in aggiornamento

