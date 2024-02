Il Ris dei carabinieri ha completato l’esame del Dna e delle impronte rilevate sulla pistola di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia, protagonista dello sparo di Capodanno alla festa di Rosazza dove era presente anche Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. Il numero due di via Arenula ha sempre ribadito di trovarsi fuori quando è partito il colpo.

Il colonnello Giampiero Lago ha trasmesso le relazioni tecniche di tipo biologico e dattiloscopico nell’ambito del procedimento per lesioni personali ai danni di Luca Campana, ferito la notte di Capodanno, dal colpo partito dalla pistola di Pozzolo. Campana, assistito dall’avvocato Marco Romanello, ha presentato denuncia qualche giorno dopo dando l’abbrivio all’indagine a carico di Pozzolo che risponde anche di porto abusivo d’arma da fuoco. Quella sera vicino al deputato “pistolero” c’era anche Pablito Morello, suocero di Campana, e capo scorta di Delmastro.

Cosa emerge? «Assetti genotipici di tipo misto riconducibili verosimilmente ad almeno tre individui, dai prelievi (grilletto e leva del cane) e (superficie zigrinata dell’albero del tamburo) dai quali non è possibile estrapolare alcun profilo di un evidente contributore maggioritario; gli stessi, tuttavia, sono utili per confronti diretti con campioni biologici di certa riferibilità», si legge.

Uno dovrebbe essere Pozzolo, l’altro dovrebbe essere Morello, visto che avrebbe prelevato la pistola, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, dopo lo sparo per metterla lontano dalla portata dei bambini. Il terzo non è dato sapere, potrebbe essere anche chi è intervenuto, lasciando una traccia.

I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Parma hanno effettuato diversi tamponi, in tutto sei, sul grilletto, sul tamburo, sulle superfici metalliche della pistola per isolare il materiale genetico, il dna. L’esito delle impronte? «Gli accertamenti dattiloscopici condotti sul revolver in reperto hanno portato a rilevare tracce non utili alle comparizioni», si legge nella relazione.

L’indagine della procura di Biella, guidata dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, continua ma da un punto di vista giudiziario la questione sembra definita. Per il reato di lesioni potrebbe arrivare l’archiviazione in caso di remissione della denuncia da parte di Campana, in ragione di un possibile risarcimento, ma resterebbe aperto a carico di Pozzolo il procedimento per porto abusivo d’arma da fuoco: quella pistola era da collezione e non poteva stare lì. Per questo reato si rischiano da due a sette anni.

