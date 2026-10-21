la commissione attacca il presidente vinci

Gogna su Mussari e calunnie. David Rossi, FdI si fa il suo tribunale

Enrica Riera
21 ottobre 2026 • 07:00
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Gli altri membri all’oscuro delle accuse all’ex banchiere di essere il mandante del blitz. «Fuga di notizie inaccettabile». Nel 2025 i pm sull’accusatore Giampà: «Scarsa coerenza»

Incredulità e stupore trapelano dalle voci di alcuni componenti della commissione parlamentare d’inchiesta che da tre anni ha il compito di fare luce sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un caso archiviato dalla magistratura come suicidio e che ora la politica ha riaperto spingendosi fino a individuare i mandanti coinvolti nella vicenda: l'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e il calciante del calcio storico fiorentino, Gabriele Ceccherelli. A que

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.