Nuove misure anti-Covid entreranno in vigore dal primo febbraio, alcune previste dal decreto dell’esecutivo dello scorso 8 gennaio. Altre arriveranno a breve, è atteso infatti un altro provvedimento in settimana, dopo la riunione del Consiglio dei ministri, per riformare il sistema dei colori delle regioni e introdurre nuove regole sulla quarantena nelle scuole.

Il green pass

Secondo le anticipazioni, la scadenza del super green pass dovrebbe essere abolita per chi ha la terza dose. Per chi invece non ha ricevuto il booster, la certificazione sarà valida per sei mesi.

Il green pass base, che si può avere anche con l’esito negativo del tampone, da domani sarà invece obbligatorio per entrare negli uffici pubblici, banche e negozi, ad eccezione di alcune categorie individuate dal governo: farmacie, ottici, alimentari, negozi di prodotti per animali e per la casa ed esercizi che vendono carburante.

L’obbligo di presentare il green pass base è stato previsto dal decreto del governo entrato in vigore lo scorso 8 gennaio e la regola si applica già dal 20 gennaio per accedere nei locali di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

L’obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale, già presente per gli over 50, da domani si estenderà al personale universitario, dei conservatori e degli istituti tecnici superiori. I controlli sul rispetto dell’obbligo partiranno sempre dal 1 febbraio per chi ha almeno 50 anni, tramite l’Agenzia delle Entrate. In caso di inadempienza la sanzione sarà di 100 euro, una tantum.

Dal 15 gennaio invece i controlli saranno eseguiti dai datori di lavoro: se il lavoratore over 50 non è in possesso del green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato, ma se si trova sul luogo di lavoro senza certificazione la sanzione potrebbe essere tra i 600 e i 1.500 euro.

Mascherine all’aperto

L’obbligo di indossare le mascherine all’aperto scade oggi 31 gennaio. Per questo, la proroga è nell’agenda del Cdm: il rinnovo è probabile, secondo fonti del governo, su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in zona bianca.

Discoteche

Il governo dovrebbe inoltre decidere sulla chiusura delle discoteche. Da un lato, l’indicazione sarebbe di prorogare le misure per un mese, ma non tutte le forze di governo sono d’accordo. La Lega dovrebbe sostenere una chiusura più breve, di 15 giorni, richiesta dai gestori, che sollecitano l’apertura entro il 14 febbraio, per san Valentino.

La scuola

Tra le priorità, il riordino delle regole sulle quarantene nelle scuole, per ridurre la pressione sul sistema scolastico e sulle famiglie. Il governo dovrebbe infatti estendere alla scuola primaria le regole già in vigore per le medie e le superiori: la didattica a distanza si applicherebbe solo a partire da tre contagi nel gruppo classe, altrimenti, con uno o due positivi, la quarantena si applica solo per chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120 giorni e non ha fatto il richiamo, o ancora chi è guarito da più di 120 giorni.

Il tampone di controllo rimane per le classi che finiscono in Dad, ma non sarà più necessario il doppio tampone, a meno che l’alunno o l’alunna non sia in possesso del super green pass, con cui non serve né il certificato medico né l’esito negativo del tampone, come deciso con il decreto dello scorso 27 gennaio. E per tutti i vaccinati o i guariti la didattica a distanza si riduce da 10 a 5 giorni.

Verrà poi esteso il sistema delle quarantene in vigore per tutti anche a scuola, permettendo a chi è vaccinato con la dose booster, o comunque con una dose o la guarigione da non più di 120 giorni, di non dover fare la quarantena. È sufficiente l’autosorveglianza. Cinque giorni di quarantena per chi ha ricevuto una dose o è guarito da più di 120 giorni e 10 giorni per i non vaccinati.

Se durante la didattica a distanza si dovessero presentare sintomi come raffreddore, febbre o tosse, occorrerebbe un tampone di controllo, antigienico o molecolare, per poter rientrare in classe. La necessità di un certificato medico sarà solo per il rientro a scuola dei positivi.

Il decreto Sostegni ter dello scorso 27 gennaio ha inoltre ampliato l’accesso gratuito ai tamponi antigienici, già previsto per le scuole secondarie di primo e secondo grado, alla scuola primaria.

Nessun cambiamento per la scuola dell’infanzia, dove bambine e bambini non hanno né il vaccino né le mascherine.

Le regioni

Le regioni chiedono al governo di «avviare un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell’intero paese». Dalle regioni arriva la richiesta, che dovrebbe essere accolta dall’esecutivo, di rivedere il sistema delle fasce di colore e di distinguere i ricoverati per Covid dai ricoverati con Covid, ossia chi è in ospedale per esigenze diverse e risulta positivo al virus.

© Riproduzione riservata