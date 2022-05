Le attenzioni delle truppe russe si spostano su Severodonetsk, mentre dove i russi lasciano il campo, come Kharkiv, gli ucraini iniziano a scoprire fosse comuni anche molto ampie

Riprendiamo stamani la diretta sui fatti che stanno segnando lo sviluppo del conflitto in Ucraina.

Cosa c’è da sapere:

Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso di come risolvere il blocco imposto dalla Russia a Odessa.

Oltre 150 corpi sono stati trovati dal servizio di emergenza statale ucraino sotto le macerie nella città di Kharkiv dall'inizio dell'invasione russa.

Le truppe russe hanno cercato di sfondare le linee di difesa delle forze ucraine e di raggiungere i confini amministrativi della regione orientale di Lugansk: lo ha affermato l'esercito ucraino nel suo ultimo rapporto sulla guerra. I russi hanno concentrato i loro sforzi sulla città di Severodonetsk.

9.15 – Biden: «La Russia deve pagare un prezzo di lungo termine»

La Russia deve pagare «un prezzo di lungo termine» per aver aggredito l'Ucraina con un'azione che ha lo scopo di «distruggere l'identità dell'Ucraina». Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, parlando in conferenza stampa a Tokyo con il premier nipponico Fumio Kishida dopo il loro summit. «È il costo di chi vuole cambiare gli assetti con l'uso della forza» ha aggiunto.

Il presidente americano ha anche specificato che se la Cina tentasse di prendere con la fora Taiwan gli Stati Uniti sarebbero pronti a intervenire con il proprio esercito. «Siete disposti a essere coinvolti militarmente per difendere Taiwan se si dovesse arrivare a questo?» è stato chiesto al presidente Usa in conferenza stampa a Tokyo. «Sì - ha risposto Biden, secondo The Hill - È l'impegno che abbiamo preso».

