Conclusa la parata del 9 maggio, giorno in cui la Russia tradizionalmente celebra la sconfitta del nazismo. Intanto, continuano i combattimenti nelle province orientali del paese, mentre la Russia schiera navi e sottomoarini nel mar Nero in prossimità di Odessa

Torna anche stamani il live blog che segue da vicino tutte le evoluzioni della guerra sul campo e nella diplomazia.

Cosa c’è da sapere:

C’è grande attesa per l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin durante le celebrazioni della fine della Seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazismo. Dall’interpretazione che il presidente darà della situazione dipenderà infatti la continuazione del conflitto.

Ieri si è tenuto un incontro tra i leader del G7 e Volodymyr Zelensky. «Il vertice del G7 ha mostrato che il mondo libero è determinato non solo a difendere la libertà, ma anche a vincere, come ha fatto 77 anni fa» ha detto il presidente ucraino.

La Russia ha schierato sei navi e due sottomarini nel Mar Nero, davanti alle coste ucraine: lo ha reso noto l'Esercito ucraino. Il Comando operativo meridionale dell'Ucraina ha precisato che le navi sono pronte al combattimento e sono equipaggiate con oltre 50 missili da crociera.

9.28 – Putin elogia le forze nel Donbass

È arrivato il tanto atteso discorso di Vladimir Putin: durante i festeggiamenti per i 77 anni dalla sconfitta del nazismo, il presidente russo ha parlato alla nazione spiegando che «abbiamo dato un colpo preventivo necessario».

Secondo Putin, «anche ora, in questi giorni, voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, della Russia». Lo ha detto dopo aver esordito congratulandosi con «compagni ufficiali e sottufficiali, compagni generali e ammiragli per il 77esimo anniversario della grande vittoria».

Con l'attacco all'Ucraina Mosca avrebbe risposto dunque a «una minaccia diretta vicino ai confini russi», perché «un attacco era stato preparato, anche alla Crimea».

«La Russia ha rifiutato preventivamente l'aggressione» ha detto ancora Putin.

Il discorso è stato meno carico di significato di quanto si aspettasse la maggior parte dei commentatori.

8.56 – Prosegue l’offensiva russa a est

L’offensiva delle truppe russe impegnate nell'offensiva in Ucraina prosegue a est di Kiev, nelle direzioni di Slobozhansky e Donetsk. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore generale delle Forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. Al fine di impedire l'avanzata delle unità delle Forze armate ucraine, le truppe russe hanno concentrato fino a 19 gruppi tattici sul territorio della Russia nella regione di Belgorod.

Secondo quanto fa sapere lo stato maggiore dell'esercito ucraino, nella regione di Zaporizhia, controllata dalla Russia, le truppe hanno iniziato a «sequestrare documenti personali alla popolazione locale senza una buona ragione». Secondo alcuni osservatori, potrebbe rivelarsi una forma di ricatto per costringere la popolazione ucraina a partecipare alle commemorazioni del Giorno della Vittoria in Russia.

In Russia le celebrazioni sono già iniziate sul Pacifico, a Vladivostok. I telespettatori si sono però trovati di fronte ad alcuni disagi: sono stati infatti hackerati nella notte alcuni canali locali Rostelecom, MTS e NTV-Plus. Al posto del titolo dei programmi tv e della loro descrizione, il programma contiene un testo relativo alla situazione in Ucraina.

