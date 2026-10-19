Guerriglia in piazza, faro sui mandanti. «Non si tratta di sprovveduti»

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«Le immagini degli autotrasportatori che hanno protestato in tutto il sud Italia contro il caro carburante sono state offuscate da quelle della guerriglia urbana qui a Milano», dice chi ha vissuto in prima persona gli scontri di piazza Duomo dove, lunedì, è comparso uno sparuto gruppo di giovani. Alcuni con in volto la maschera di Kanye West, altri di Roberto Vannacci. «Vogliamo solo finire su Tik Tok. Nessun vandalismo», hanno detto. Eppure il bilancio di quanto accaduto domenica nel cuore dell