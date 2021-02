Contro il Covid-19 in Italia «serve subito un cambio di strategia. Per me è necessario un lockdown totale abbinando tracciamento e rafforzando la campagna vaccinale». Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ha detto questa mattina a LePresse. «Bisogna farlo subito, perché la situazione epidemiologica è molto complicata con le nuove varianti che sono più contagiose e più letali. Se non cambiamo subito strategia saremmo sempre in questa situazione di apri e chiudi», ha aggiunto.

Secondo Ricciardi servirebbe un lockdown che duri «il tempo necessario per far tornare la situazione sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. E si deve puntare a fare 250-300mila vaccini al giorno».

