Gli inquirenti nisseni sospettano che la «demenza senile» non sia reale. La procura non ha alcun certificato medico. Le pressioni per farlo tacere “Totuccio” indagato con De Gennaro è l’unico custode dei segreti del 1989

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C’è chi pensa che sia un malato immaginario e chi, invece, che soffra di demenza senile. L’ultimo mistero intorno alle indagini per depistaggio sulla strage di via d’Amelio della procura di Caltanissetta ruota su Salvatore Contorno. E, cioè, l’ex collaboratore di giustizia che Gianni De Gennaro avrebbe convinto a non parlare perché non rivelasse dettagli rilevanti su quanto avvenuto nel 1989: in quell’anno lo stesso Contorno venne arrestato, con metodi poco trasparenti secondo gli inquirenti, da