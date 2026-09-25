nonostante lo stop dei giudici del consiglio di stato

Il governatore Rocca vuole riaprire la clinica dell’amico Angelucci

Linda Di Benedetto
25 settembre 2026 • 07:00
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La struttura sanitaria di Velletri in provincia di Roma è da tempo al centro di una disputa legale. Il Consiglio di Stato aveva imposto la chiusura. Ma ora l’amico Rocca vuole riaprirla

Prima arrivano i milioni da pagare, poi la corsa per riaprire la clinica. È la doppia partita che la regione Lazio di Francesco Rocca sta giocando a quanto pare a favore del gruppo San Raffaele. Da una parte, come rivelato da Domani, ci sono quasi 80 milioni di euro che la giunta si appresta a riconoscere al gruppo sanitario della famiglia del deputato leghista Antonio Angelucci, in seguito alla condanna del Consiglio di Stato per vicende risalenti all’era Polverini, amministrazione anch’essa di

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Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 