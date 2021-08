La candidata sindaca a Milano del Movimento cinque stelle sarà Layla Pavone. Si è arrivati a un accordo nella notte, durante un’assemblea online tra gli esponenti pentastellati di Milano, con la presenza di Giuseppe Conte, a poco più di un mese dal voto. Le amministrative nel capoluogo lombardo infatti si terranno il 3 e il 4 ottobre, come nella maggior parte delle città che andranno al voto.

Pavone si occupa di comunicazione, pubblicità e innovazione aziendale. È amministratrice delegata per l’Industry innovation di Digital Magics dal 2015, consigliera di Italia startup ed è nel consiglio di amministrazione del Fatto Quotidiano.

«Dopo l'intervento di Giuseppe Conte e le sue risposte alle domande, vi è stata la presentazione di Layla Pavone con un lungo momento di confronto, al quale si è deciso di far seguire una votazione che ha dato un esito largamente favorevole al passaggio di testimone a Layla Pavone», ha detto Elena Sironi, consigliera uscente, che era stata scelta dai pentastellati milanesi come candidata. «Nella consapevolezza che il gruppo M5s di Milano mi avrebbe comunque sostenuta se avessi deciso di imporre la mia candidatura», ha continuato Sironi, «prima della votazione ho espresso il mio parere riconoscendo il valore aggiunto che Layla Pavone potrebbe portare in questa sfida elettorale ed ho lanciato l'invito ad esprimersi liberamente».

© Riproduzione riservata