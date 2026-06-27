Luigi Cavallari era con la moglie in barca: si è tuffato in acqua e non è più riemerso. L’allarme lanciato dalla ministra. Sul posto i sommozzatori e i vigili del fuoco. Un elicottero dei carabinieri sorvolo la zona

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Un sabato di relax si è trasformato in un incubo. Sono minuti di apprensione per la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. Il marito, Luigi Cavallari, è disperso nel lago di Vico, nel viterbese. L’uomo era in barca con la moglie, quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. L’allarme è scattato poco dopo le ore 17. A lanciarlo sarebbe stato proprio la ministra, preoccupata dalla prolungata assenza del marito.

Per le ricerche sono arrivati i sommozzatori, concentrandosi sull’area in cui è stato visto l’ultima volta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, i carabinieri della compagnia di Ronciglione e il personale della Digos per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto. Un elicottero dell’Arma sta sorvolando la zona per una completa perlustrazione.

Roccella è stata accompagnata nella sua abitazione, nel viterbese, dove attende informazioni sulle ricerche nelle acque del lago di Vico.

Il matrimonio con Roccella

Cavallari è un ex professore presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara. Nella sua carriera è stato stato presidente del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni dell’ateneo abruzzese.

Il docente è sposato con Roccella da 50 anni, il matrimonio risale infatti al 1976, e hanno due figli. Proprio lo scorso mese di marzo hanno infatti festeggiato le nozze d’oro. «L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento non ci siamo più lasciati», ha rivelato in passato la ministra sul legame, tenuto molto riservato, con il marito.

L’apprensione di Zaia

«Ho appeso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella, alla quale va tutta la mia vicinanza. Il pensiero dell'intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive», ha detto in una nota l’ex presidente della regione Veneto, Luca Zaia, tra i primi a intervenire.

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato della vicenda: «In queste ore di angoscia, tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella. Il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato ed è al lavoro sul posto, insieme con i vigili del fuoco e l'Arma dei carabinieri, impegnati nelle ricerche di Luigi Cavallari».

(Articolo in aggiornamento)

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