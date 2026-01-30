Video

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

"Non sono sorpreso vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria", ha dichiarato Luca Zaia a margine del consiglio regionale del Veneto commentando l'uscita di Roberto Vannacci dal partito guidato da Matteo Salvini, a favore del movimento fondato da pochi giorni e guidato dallo stesso ex generale, Futuro Nazionale. "Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega, per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via: ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada".

Sull'eventualità che il generale Vannacci debba dimettersi da europarlamentare dopo aver lasciato la Lega "è innegabile che quel seggio senza la Lega non l'avrebbe mai avuto", ha aggiunto Zaia. "Direi - ha osservato - che il segretario è stato fin troppo inclusivo e comprensivo, dopodiché non conosco le dinamiche di questa sua dipartita, non so come sia nata. Però è pur vero che è un film di cui sapevamo quale sarebbe stata la fine. Vorrei sottolineare che questa grande militanza in Lega è durata meno di un anno, e che se Vannacci è quello di oggi può ringraziare solo il mio partito, che ha investito su di lui alle europee l'anno scorso e gli ha permesso di avere un seggio". "Il nostro movimento - ha quindi commentato - è un movimento molto identitario, e l'identità non prescinde dal fatto che bisogna condividere fino in fondo le idee. Evidentemente fin dal primo istante abbiamo capito che le idee erano altre". Sulla possibilità che ci siano altre dimissioni, per Zaia "saranno di chi non ha le idee ben solide e non condivide fino in fondo l'identità. Potrà anche accadere, però noi andiamo avanti per la nostra strada, come già è capitato. Ho visto situazioni migliori e ne ho vissute di peggiori in Lega, per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via, ne prendiamo atto - ha concluso - e noi andiamo avanti per la nostra strada".

