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Il sapore del dolore: quel “masochismo benigno” del piccante

Carlo Gibertini
06 novembre 2026 • 15:48Aggiornato, 06 novembre 2026 • 16:02
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Illustrazione di Ivano Talamo
Illustrazione di Ivano Talamo
Illustrazione di Ivano Talamo

Perché ci piace mangiare qualcosa che fa male? Gli psicologi che studiano gli appassionati di peperoncino hanno formulato una teoria. Che forse c’entra anche con il sesso: il mondo del piacere della gola e quello erotico potrebbero condividere di più di quello che li divide

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc

Carlo Gibertini
Carlo Gibertini
Carlo Gibertini

Modenese (@tigellone su Ig), ha un passato da designer ma da più di dieci anni ha trasformato la passione per il cio in lavoro, dedicandosi al giornalismo enogastronomico. Collabora con diverse testate, è copywriter e si occupa di mettere in contatto chef e ristoranti a livello internazionale, curando progetti e collaborazioni creative