Il sapore del dolore: quel “masochismo benigno” del piccante

Perché ci piace mangiare qualcosa che fa male? Gli psicologi che studiano gli appassionati di peperoncino hanno formulato una teoria. Che forse c’entra anche con il sesso: il mondo del piacere della gola e quello erotico potrebbero condividere di più di quello che li divide

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc