Il “testamento” del neonazista arrestato: progettava attacchi a sinagoghe e moschee

Il reato contestato dalla procura meneghina è di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. L’indagato, ora in carcere, stava pianificando nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo. Tra i suoi scritti: «Bisogna dimostrare ai coloni che finché l'uomo bianco sarà in vita, la nostra terra non sarà mai loro e non saranno mai al sicuro da noi»