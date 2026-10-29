Il “testamento” del neonazista arrestato: progettava attacchi a sinagoghe e moschee

Il reato contestato dalla procura meneghina è di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. L’indagato, ora in carcere, stava pianificando nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo. Tra i suoi scritti: «Bisogna dimostrare ai coloni che finché l'uomo bianco sarà in vita, la nostra terra non sarà mai loro e non saranno mai al sicuro da noi»
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. È questo il reato di cui è accusato G.A.G., classe 2004, arrestato questa mattina dai carabinieri del Ros di Milano che insieme alla procura guidata da Marcello Viola ha sventato il piano segreto del 22enne. Il giovane, in base a quanto emerge dagli atti giudiziari, era intenzionato a realizzare un attentato in una sinagoga ebraica e in un luogo di preghiera islamica dell’hinterland milanese, dopo aver pianificato nei mi