La decisione comunicata questa mattina. Il presidente, ex socio di Equalize con Carmine Gallo, è indagato a piede libero dalla procura di Milano per i presunti dossieraggi. I pm hanno chiesto i domiciliari: attesa la decisione del Riesame

Si era autosospeso dalla presidenza della Fondazione Fiera Milano all’indomani del coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Milano sui presunti dossieraggi. Oggi il colpo di scena. Enrico Pazzali, l’indagato a piede libero su cui è attesa la decisione del Riesame sui domiciliari, torna alla guida dell’ente.

Questa mattina il manager e socio – insieme al poliziotto Carmine Gallo, scomparso a marzo scorso – della Equalize ha comunicato la revoca dell’autosospensione. Tradotto: Pazzali, punto di riferimento della destra lombarda, torna presidente della Fondazione, riacquistando tutte le deleghe operative almeno fino all’approvazione del bilancio. Il suo mandato scade infatti tra circa un mese.

Al momento nessun commento ufficiale. «Il presidente è in una riunione», fa sapere l’entourage dell’imprenditore milanese. Ciò che trapela è che la scelta di tornare in sella riguarderebbe «esigenze della Fiera e di vita personale».

L’INCHIESTA

Proprio Pazzali, nell’inchiesta sugli hacker in cui è accusato anche di associazione per delinquere, rappresenta il punto di intersezione tra le linee del potere e la centrale di spionaggio di via Pattari numero 6. Molti, d’altronde, nelle carte giudiziarie, i riferimenti alla politica, non ricattata ma probabile consumatrice e beneficiaria di dossier prodotti nella fabbrica di informazioni riservate.

Amico del leghista Fontana, suo grande sponsor assieme a esponenti di Fratelli d’Italia, del calibro del presidente del Senato Ignazio La Russa e della ministra del Turismo Daniela Santanchè, alla quale dà del tu al telefono e che attiva per bloccare una possibile nomina al governo dopo aver acquisito informazioni su un suo odiato avversario, Pazzali ha ricoperto un ruolo chiave in molte vicende emerse dagli atti.

Un esempio? Il presidente, non più autosospeso, si sarebbe interessato alle elezioni regionali lombarde del 2023. Dalle informative vengono più in particolare resi noti i contatti tra lo staff del candidato Fontana e Pazzali stesso: contatti datati novembre 2022, quando cioè il gruppo degli spioni di Equalize stava già lavorando a un dossier sulla rivale del governatore leghista, Letizia Moratti. Agli atti anche una telefonata intercettata di fine ottobre in cui il manager chiede a Gallo di verificare se nella lista della Moratti ci fossero personaggi interessanti da monitorare.

E poi altre ricerche. Non solo le tracce di un incontro che sarebbe stato facilitato dal manager tra la ministra del Turismo e un esponente della Guardia di Finanza ai tempi in cui le indagini di Visibilia erano in corso. Ci sarebbero anche le ricerche che Pazzali ordina a Gallo nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa e dei suoi figli. Ricerche che, secondo gli interrogatori resi dall’hacker Samuele Calamucci, sarebbe state svolte a seguito della telefonata di tale “Ignazio” sulle utenze di Pazzali nei giorni del presunto stupro di una ventiduenne da parte del figlio della seconda carica dello Stato. Accuse su Leonardo Apache La Russa, quest’ultime, per le quali le pm di Milano hanno chiesto l’archiviazione: il giovane rischia invece il processo per revenge porn.

