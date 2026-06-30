Il calciatore dell’Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è indagato dalla procura di Milano per prostituzione minorile. Lo riporta Repubblica e fonti investigative lo confermano a Domani. Lo sportivo ha ricevuto oggi un avviso di garanzia e verrà interrogato nei prossimi giorni. 

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Tra festini e gas esilarante, l’inchiesta sul giro di escort. Almeno 70 calciatori coinvolti. Negli atti i nomi di Pedersen e Volpato

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Il procedimento in cui è coinvolto Bastoni, 27 anni, riguarda l’inchiesta sull’agenzia di escort dell’hinterland milanese che avrebbe organizzato feste a luci rossi per i suoi clienti vip. 

Nelle scorse settimane, negli atti giudiziari, veniva riportato un lungo elenco di nomi: calciatori, imprenditori e persone legate al mondo dello spettacolo che avrebbero partecipato ai festini. 

Nei prossimi giorni verranno sentiti come testimoni Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, appunto non indagati. 

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