Inchiesta ultras, l’Ordine dei giornalisti contro Capezzone. Avviato l’iter di un procedimento disciplinare

Il consiglio si è mosso dopo la vicenda giudiziaria che vede indagati Bisignani e i vertici di Banca del Fucino. Il direttore de Il Tempo, estraneo all’ indagine, commenta: «Il tempo si è limitato a registrare i fatti, non ha inventato alcuna campagna dei tifosi»

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Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha avviato l’iter di un procedimento disciplinare nei confronti di Daniele Capezzone, il direttore de Il Tempo. Il motivo? Sarebbe strettamente legato all’inchiesta della procura di Roma sulla manipolazione di mercato, nata dalle denunce del senatore forzista nonché patron della Lazio Claudio Lotito e in cui sono indagati il faccendiere Luigi Bisignani e i vertici della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolino. Al centro dell’inchiesta d