Indagini sulla guerriglia di Milano. «Nelle proteste presenti anche gruppi di destra»

I manifestanti pronti a protestare ancora. Cancellata la chat da cui è partito tutto. Era “17 ottobre civile” ed è finita sotto il faro degli inquirenti

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La preoccupazione cresce di giorno in giorno. È quella dei commercianti e dei residenti di Milano. È quella del sindaco, Beppe Sala. Tutti loro hanno manifestato in varie interviste il timore che sabato possa replicarsi quanto avvenuto la settimana precedente nel cuore della città: vetrine rotte, saccheggi, cassonetti incendiati, scontri, arresti. Del resto il Movimento 17 ottobre, nato dopo i fatti di piazza che ha rivendicato e dietro cui potrebbero celarsi gli anarchici insurrezionalisti, non