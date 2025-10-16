Si chiama GiulIA e sarà attiva 24 ore su 24 per aiutare gli elettori ad orientarsi. Verrà usata da Marco Esposito, capolista indipendente a Napoli per le Regionali i n Campania nella lista Avs. Lo strumento è InnoverAI.com ed stato sviluppato grazie a Massimo Morgante e Antonio Prigiobbo

L’intelligenza artificiale può cambiare anche il modo di fare politica. A confrontarsi con l’IA è Marco Esposito, capolista indipendente nella circoscrizione di Napoli delle prossime Regionali in Campania 2025 nella lista Alleanza Verdi e Sinistra. Per la prima volta in assoluto si cercherà di innovare le tecniche con cui fare campagna elettorale servendosi di un Ai agent, ovvero un assistente digitale, che sarà operativo 24 ore su 24. Si chiama GiulIA ed è in grado di rispondere a domande riguardanti il programma elettorale, gli appuntamenti della campagna e anche sulle modalità di partecipazione. Oltre a fornire un supporto tecnico l’agente potrà raccogliere segnalazioni e proposte dal territorio. Tutto questo sarà accessibile dal telefono.

È Made in Italy

Lo strumento si chiama InnoverAI.com e non è stato prodotto negli Stati Uniti e nemmeno in Cina, ma direttamente a Napoli. È stato sviluppato in un laboratorio di intelligenza artificiale all’interno di uno studio startup grazie all’intuizione di Massimo Morgante e Antonio Prigiobbo. Dalle loro idee è nata una fabbrica di assistenti IA in grado di gestire chiamate telefoniche e comunicazioni su canali come WhatsApp, offrendo anche un supporto operativo a professionisti, manager e imprese. Nel caso di Esposito, a politici.

Obiettivo

Il progetto è un test tecnologico ma punta a diventare un esperimento politico e culturale in grado di cambiare il modo di amministrare le istituzioni pubbliche. La politica può diventare più accessibile e l’elettorato potrà tornare ad essere un partecipante attivo e non più solo spettatore. Napoli è il momento iniziale di una nuova frontiera della partecipazione pubblica.

