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Francesco Forgione, profondo conoscitore dei territori abusati da mafia e criminalità organizzata, già presidente della commissione parlamentare Antimafia dal 2006 al 2008, dove si è occupato di redigere il primo dossier sulla ’ndrangheta, e anche di beni confiscati e testimoni di giustizia. A lui chiediamo com’è cambiata oggi la Commissione rispetto a quella che ha presieduto. «È molto diversa. Sulla vicenda delle stragi la Commissione, con la presidenza di Chiara Colosimo, è apparsa come il me