Un talent show, sulla scia di altri già trasmessi in televisione in passato, per trovare la prossima stella del calcio. È il progetto organizzato dalla Lega di Serie A insieme all’ente governativo Image Nation Abu Dhabi, che si occupa di media e intrattenimento. La serie televisiva si chiamerà Italian Dream e «racconterà la ricerca dei migliori giovani talenti calcistici del medio oriente e del nord Africa, offrendo al vincitore del Talent Show la possibilità di un contratto per la squadra primavera di un Club di Serie A TIM», si legge sul sito della Lega.

La serie, che durerà tre mesi, sarà trasmessa sul broadcaster della Serie A nel Medioriente e nel Nord Africa, Starzplay, che già manda in onda le partite del campionato italiano. Partner e sponsor del progetto è PureHealth, rete sanitaria più grande degli Emirati Arabi Uniti.

Le reazioni

«“The Italian Dream” consentirà di rafforzare il legame quotidiano tra la Serie A e i tifosi di calcio di questa zona del mondo in cui oltre il 50 per cento del pubblico ha meno di 30 anni. Questa serie rappresenta soprattutto il desiderio della Lega Serie A di investire nei talenti presenti nella regione Mena, offrendo l’opportunità al miglior giovane giocatore locale di crescere, imparare e mettere in mostra le proprie abilità in una delle Leghe calcistiche più importanti al mondo», ha detto Luigi De Servio, ceo della Serie A.

All’evento di lancio era presente anche l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. «Ho avuto il piacere e il privilegio di giocare con campioni come Salah e Benatia e conosco bene come questa area geografica abbia prodotto grandi talenti, come ha il recente mondiale confermato con le ottime prestazioni di Arabia Saudita e Marocco. Grazie a “The Italian Dream” potremo seguire le storie di un gruppo di talentuosi giocatori che giustamente vedono nel campionato italiano l’ideale per iniziare la loro carriera di professionisti. A loro va il mio più affettuoso augurio di successo», ha detto Totti.

© Riproduzione riservata