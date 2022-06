Il 22enne ha più di 143 milioni di follower, vive in Italia dall’età di un anno e non ha ancora ottenuto la cittadinanza. È diventato il personaggio più seguito sul social network

Khaby Lame, il famoso Tiktoker con più di 143 milioni di follower, riceverà la cittadinanza italiana. Ad annunciarlo con un tweet il sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, assicurando che il «decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato» dal ministero i primi di giugno.

Khabane Lame è nato in Senegal ma vive in Italia dall’età di un anno e ha spesso ricordato che, nonostante i 21 anni vissuti nel nostro paese, non sia ancora cittadino italiano. Ha frequentato le scuole in Piemonte e ha vissuto a Chivasso. «Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me», ha detto in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Lame, che ha il passaporto senegalese, sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti per un servizio fotografico con la modella Kendall Jenner ma ci sono stati problemi con il visto. «Qui non ci sono solo io», ha spiegato a Repubblica. «Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto».

L’ultimo provvedimento che avrebbe potuto risolvere casi come i suoi, lo Ius scholae, sta terminando la sua permanenza in commissione Affari costituzionali alla Camera. L’esame riprenderà lunedì prossimo e il testo approderà in aula mercoledì, ma l’opposizione dei partiti di destra ha rallentato il percorso della legge, che difficilmente potrà essere approvata anche al Senato.

Il successo

Il 22enne ha iniziato a fare video su TikTok all’inizio della pandemia, dopo essere stato licenziato, in cui si riprendeva mentre reagiva ad alcuni video. I suoi contenuti sono comprensibili in tutto il mondo perché muti: Lame gioca con le espressioni del volto ed è riuscito così a diventare il personaggio più seguito al mondo su questo social network con 143,7 milioni di follower.

